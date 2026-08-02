Las toallas son una de las prendas del hogar que más desgaste sufren, ya sea en la playa, piscina, gimnasio o uso diario en casa. Con el tiempo pierden suavidad, color y absorción, y acaban dando la sensación de estar viejas antes de lo previsto.

Y el precio es lo que lo convierte en un chollo: 3,40 euros. Para que te hagas una idea, en muchas cafeterías de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao un café con leche ya ronda esa cifra... y aquí te llevas 50 lavados. Es decir, por lo que te gastas en tomar un café fuera de casa, tienes detergente para meses.

Mercadona ha sorprendido a sus clientes con un detergente líquido hipoalergénico de su marca Bosque Verde que, por menos de 4 euros, promete mantener las fibras de las toallas como el primer día. Su fórmula suave y su precio lo han convertido en un éxito inmediato.

El detergente de Mercadona que está arrasando en ventas

El Detergente para Ropa Colonia Hipoalergénico Bosque Verde está pensado para prendas delicadas, incluidas las toallas. Con una botella de 3 litros, equivalente 50 lavados, cada lavado sale por apenas unos céntimos, lo que lo convierte en una opción económica y eficaz.

Mercadona tiene un detergente que es ideal para mantener las toallas limpias y como nuevas(Fuente: Mercadona)

Su gran ventaja es que protege las fibras textiles frente a la sal, el cloro o los restos de arena, alargando la vida útil de las toallas. Además, al ser hipoalergénico, es ideal para pieles sensibles o para familias con niños.

Cómo conseguir que las toallas duren más tiempo

Para potenciar los resultados de este detergente, los expertos en limpieza recomiendan seguir algunas pautas sencillas:

Lavar en agua fría para evitar la pérdida de color.

Evitar lejías y suavizantes, ya que reducen la absorción.

Secar al aire libre en sombra para conservar la suavidad.

No extender las toallas sobre superficies rugosas que dañen las fibras.

Lavar después de cada uso en playa o piscina para eliminar restos de sal o cloro.

El Detergente para Ropa Colonia Hipoalergénico Bosque Verde está diseñado para prendas delicadas(Fuente: Mercadona)

La apuesta de Mercadona: calidad y precio en el cuidado del hogar

Mercadona lleva años consolidándose como líder en productos de limpieza con su marca Bosque Verde. Este detergente se suma a una lista de artículos virales de la cadena valenciana que combinan calidad, eficacia y bajo coste.

Con un coste de apenas 3,40 euros, el Detergente ropa Colonia Hipoalergénico líquido no solo es económico, sino que ofrece una solución práctica para quienes buscan mantener sus toallas suaves y en perfecto estado durante más tiempo.