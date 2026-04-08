En la apertura de mercados de este miércoles, 8 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,92 euros y registran un volumen de 949269 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,16% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en los primeros días seguido de una caída. A pesar de la fluctuación, la mayoría de los días se mantuvo en niveles estables, lo que sugiere una cierta resiliencia en el mercado. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 11.46%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 25.04%. Dado que el 11.46% es menor que el 25.04%, se puede concluir que el comportamiento de Telefónica en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos variaciones y un comportamiento más predecible. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,92 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en la expansión de su infraestructura de red, lo que la posiciona como un actor clave en la transformación digital.