Este 16 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.83 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 286,148 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.05% en comparación con el cierre del día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, la estabilidad en dos días indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores. En general, el análisis sugiere un optimismo moderado hacia la evolución de la empresa. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 13.86%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 24.91%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,9 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en la expansión de su infraestructura de red, lo que la posiciona como un actor clave en la transformación digital.