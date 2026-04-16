A lo largo de su trayectoria laboral, la mayoría de los trabajadores reflexionan sobre el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación se establece en 66 años y 8 meses; sin embargo, aquellos que han contribuido durante al menos 38 años y tres meses pueden optar por una jubilación anticipada. Esta segunda alternativa fue la elegida por Justo Márquez, un individuo de 62 años que ha cotizado durante más de 35 años en dos regímenes de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos. Esta circunstancia le permitió retirarse anticipadamente gracias a la decisión favorable del Tribunal Médico, que aprobó su solicitud. Según sus propias palabras, ahora podrá disfrutar de “una buena y maravillosa pensión”. El pasado 22 de abril, fecha en la que cumplió 62 años, Márquez compartió en su cuenta de TikTok (@justsanchez1) el instante en que experimentó su jubilación anticipada. “Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista“, explicó con gran emoción. La emoción de Márquez fue evidente en su mensaje y no dudó en compartir con sus seguidores lo que este momento representó para él. “Hoy es un día de gran alegría y entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas“, comentó, consciente de la relevancia de su logro. En diciembre del año pasado, después de someterse a las evaluaciones pertinentes, el Tribunal Médico le permitió acceder a la jubilación anticipada debido a su salud, un proceso que fue largo, pero obtuvo su recompensa. Sin embargo, el primer pago que recibió fue inferior a lo que esperaba, ya que solo correspondía a los días comprendidos entre el 22 y el 30 de abril. Al haber cotizado a la Seguridad Social en dos regímenes diferentes, como trabajador por cuenta ajena y como autónomo, Justo Márquez pudo cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación anticipada. “Llevo más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en dos regímenes al mismo tiempo”, afirmó y puso el foco en su dedicación a lo largo de los años. No obstante, a partir de mayo recibirá el importe completo correspondiente a un mes entero. Para calcular la pensión, se tiene en cuenta el número de años cotizados y las bases de cotización de los últimos veinticinco años de trabajo, un sistema que garantiza que el pago se ajuste a la trayectoria laboral de cada individuo. Además, el jubilado aprovechó para hacer un anuncio importante sobre sus planes a futuro: “No voy a coger más terreno como yo tenía previsto para seguir cultivando, porque ya lo que voy a hacer es descansar tranquilamente". Márquez explicó que había decidido reducir sus actividades en el campo, limitándose a mantener una pequeña finca. En el momento en que se deba formalizar la jubilación ante la Seguridad Social, se podrá realizar de manera presencial o a través de internet. Para hacerlo en persona se debe acudir a una oficina del organismo con cita previa y presentar el Documento Nacional de Identidad junto con la documentación necesaria. En la modalidad online, se puede acceder al portal oficial con certificado digital o Cl@ve permanente. Para poder calcular la pensión y evitar cualquier sorpresa, conviene tener en cuenta varios factores que influyen directamente en la cuantía final que se percibirá cada mes. Además de la base reguladora y el número de años cotizados, intervienen las cláusulas específicas de cada tipo de jubilación. A fin de gestionar estos trámites con éxito, conviene apegarse a un proceso claro: