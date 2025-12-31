Este 31 de diciembre de 2025, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles de Consumo, abren en el IBEX 35 con un precio de 16,00 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 63,947 acciones, lo que representa una variación del 0,09% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos intentos de recuperación. La estabilidad se ha mantenido en un nivel mínimo, lo que podría indicar incertidumbre en el mercado.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 11.9965%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.4926%. Dado que 11.9965% es menor que 23.4926%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.