En la apertura de mercados de este miércoles, 1 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 23,67 euros y registran un volumen de 472263 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -3,98% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de algunas fluctuaciones, la acción se mantuvo estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 32.47%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.37%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.