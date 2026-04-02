Este 2 de abril de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 con un precio de 24.13 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 489,024 acciones, lo que representa una variación del 3.30% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 6 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también refleja una falta de volatilidad extrema, lo que podría ser un signo de consolidación en el mercado. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 44.12%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.67%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.