Este 26 de noviembre de 2025, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 con un precio de 15.70 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 83,692 acciones, lo que representa una variación del 0.90% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que también hubo momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días refleja una falta de volatilidad extrema, pero en general, el comportamiento sugiere un periodo de incertidumbre para los inversores.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 27.65%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 23.71%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.