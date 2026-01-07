Este 7 de enero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles de Consumo, se abren en el IBEX 35 con un precio de 16.30 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 480,742 acciones, lo que representa una variación del -2.04% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de un par de repuntes, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en el valor de la acción. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 34.78%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.02%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,98 euros el y un mínimo de 16,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.