Este miércoles, 1 de julio de 2026, en España, las acciones de Gas Utilities Enagás (ENG)se negocian a 16,88 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 33.284. Esta cifra refleja una variación del -0,47% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A empezó con altibajos, repuntó a mitad de periodo y cerró con cuatro caídas seguidas, dejando un saldo bajista.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 11.40%, que es notablemente menor que la volatilidad anual del 21.73%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado en el último año. La reducida volatilidad semanal sugiere un entorno menos inestable, con menos fluctuaciones en el valor de sus activos en este periodo reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el transportista y operador del sistema gasista en España, propietaria y operadora de la red básica de gas natural y de varias plantas de regasificación.

No produce gas ni electricidad: presta servicios de transporte, regasificación y almacenamiento con ingresos mayoritariamente regulados. Mantiene participaciones internacionales (p. ej., en TAP) y desarrolla proyectos de hidrógeno y gases renovables; fundada en 1972, es Gestor Técnico del Sistema y participa en el corredor H2Med.