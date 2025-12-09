En la apertura de mercados de este martes, 9 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles de Consumo Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 16,3 euros y registran un volumen de 41604 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,22% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en algunos momentos, lo que sugiere un comportamiento relativamente sólido en el mercado.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 7.64%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.40%. Dado que el 7.64% es menor que el 23.40%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,04 euros el y un mínimo de 9,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.