En la apertura de mercados de este lunes, 30 de marzo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 24,29 euros y registran un volumen de 182512 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,91% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 4, manteniéndose estable en una oportunidad. Esto sugiere un comportamiento fluctuante, pero con una ligera inclinación hacia el crecimiento en el periodo analizado. En la última semana, Repsol ha experimentado una volatilidad del 50.41%, significativamente superior a la volatilidad anual del 27.12%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este corto período. La diferencia entre ambas cifras resalta la fluctuación notable en el valor de la acción de Repsol recientemente. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol ha diversificado su línea de negocio hacia energías renovables, buscando adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir a la sostenibilidad. La compañía cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.