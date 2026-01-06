En la apertura de mercados de este martes, 6 de enero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles de Consumo Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 17,15 euros y registran un volumen de 280234 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente alcista, con un total de 6 aumentos y 2 descensos, lo que sugiere un comportamiento positivo en el mercado. La estabilidad en 2 ocasiones indica que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 22.07%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.85%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su precio en el corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,15 euros el y un mínimo de 16,41 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando diversificar su portafolio y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.