En la apertura de mercados de este jueves, 26 de febrero de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 18,78 euros y registran un volumen de 94172 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,29% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento constante en los primeros ocho días, seguido de una ligera caída en el noveno día. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la reciente disminución podría indicar una corrección o ajuste en la valoración de la acción. En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 14.84%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 25.62%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una tendencia más calmada en el mercado para Repsol en este tiempo. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,84 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como parte del Ibex 35, Repsol se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y proyectos de reducción de emisiones. La compañía cuenta con una amplia presencia internacional, operando en más de 30 países y empleando a miles de personas en todo el mundo.