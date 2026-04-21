Este martes, 21 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 20,18 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 179.859. Esta cifra refleja una variación del 0,15% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el futuro. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 45.31%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.73%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio incluye la refinación de combustibles, la producción de biocombustibles y la oferta de soluciones energéticas sostenibles. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha estado invirtiendo en energías renovables y tecnologías limpias, buscando reducir su huella de carbono y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético global.