Este viernes, 10 de julio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.7549 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,18%.

En el mercado de Euro y yuan, la cotización registró una leve caída semanal de -0.05% y un descenso anual de -6.84%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento continuo que indica un fortalecimiento. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía está mejorando, lo que podría incentivar aún más ganancias en el futuro.

A pesar de la tendencia favorable, es importante monitorear factores externos que podrían influir en la cotización, como cambios en políticas económicas o eventos globales que podrían revertir este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.26%, es menor que la volatilidad anual del 6.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.