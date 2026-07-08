En la sesión de apertura de este miércoles, 8 de julio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7389 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,47% en relación con el día anterior.

En el mercado Euro-yuan, la cotización registró una leve caída semanal de -0.19% y un descenso anual de -6.82%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un incremento continuo que indica un fortalecimiento. Este comportamiento sugiere que la confianza en la economía está mejorando, lo que podría incentivar aún más ganancias en el futuro.

A pesar de la tendencia favorable, es importante monitorear factores externos que podrían influir en la cotización, como cambios en políticas económicas o eventos globales que podrían revertir este crecimiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 5.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 6.08%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.