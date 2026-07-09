En la sesión de apertura de este jueves, 9 de julio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7709 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,33% en relación con el día anterior.

En el mercado entre el euro y el yuan, la cotización subió 0.54% en la última semana, pero en el último año acumula -6.67%, lo que sugiere una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra un comportamiento positivo en relación con los días anteriores, marcando un repunte que invita a la confianza en su valorización. Este incremento se traduce en un fortalecimiento frente a otras divisas, sugiriendo un ambiente favorable en el mercado.

Este ascenso en la cotización podría reflejar factores económicos positivos que impulsan la demanda del yuan, lo que a su vez podría influir en decisiones de inversión tanto nacionales como internacionales.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.72%, es menor que la volatilidad anual del 6.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.