ElEuro y yuan cotiza a 7.7679 CNY este lunes, 10 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,46% en relación con el último día.

La cotización del euro frente al yuan cayó -0.25% en la última semana y acumula -5.7% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este aumento podría estar relacionado con factores económicos internos o cambios en la política monetaria que han influido en la confianza de los inversores.

La volatilidad del Euro y el yuan durante la última semana fue del 4.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 5.96%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.