En el mercado de euro y libra esterlina, la cotización subió 0.08% en la última semana y mostró una variación anual de -0.44%, indicando estabilidad reciente tras un descenso en el año. En la sesión de apertura de este miércoles, 6 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8631 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,05% en relación con el día anterior. La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este cambio positivo se ha evidenciado en los últimos días, donde se ha registrado un incremento en su valor. Este avance puede generar un mayor interés entre los inversores, sugiriendo un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear los próximos días para confirmar la sostenibilidad de esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 3.11%, mientras que su volatilidad anual es del 4.10%; esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.