Este martes, 14 de julio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.6971 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,4%.

En el mercado euro–yuan, la cotización cayó -0.93% en la última semana y -7.63% en el último año, señalando una tendencia bajista del euro frente al yuan.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Los datos de los últimos dos días indican que la cotización ha disminuido de manera constante.

Este comportamiento sugiere que puede haber factores económicos que estén ejerciendo presión sobre la moneda, lo que podría influir en su valor en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan es del 5.61%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.99%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.