En la sesión de apertura de este jueves, 16 de julio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7363 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización Euro–yuan registró una variación de 0.34%, mientras que en el último año acumuló -7.39%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En los últimos días, la mejora en la cotización podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía. Sin embargo, es importante seguir monitoreando el comportamiento a futuro para confirmar esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan es del 5.07%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 5.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.