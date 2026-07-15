En la sesión de apertura de este miércoles, 15 de julio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.707 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,12% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización Euro/Yuan retrocedió -0.75% y en el último año acumula -7.51%, señalando una tendencia bajista del euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este incremento consecutivo sugiere una mayor confianza en la economía y un aumento en la demanda de la moneda.

A pesar de este aumento, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro. Factores externos podrían influir en el comportamiento de la cotización, por lo que se debe seguir monitoreando para entender su estabilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.56%, se muestra como mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de un 5.97%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.