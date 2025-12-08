En la sesión de apertura de este lunes, 8 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 89.618 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,61% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -12.28%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.32%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.