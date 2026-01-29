Este jueves, 29 de enero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 91.199 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,34%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un aumento del 2.12%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -1.49%. Esto indica una tendencia reciente de fortalecimiento del euro en comparación con el rublo.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento consecutivo indica un clima de confianza entre los inversores y una posible mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser susceptible a cambios en el contexto económico global y a decisiones políticas que afecten la estabilidad de la moneda. La evolución del rublo será clave para entender su desempeño futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.10%, es menor que la volatilidad anual del 15.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.