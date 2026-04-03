ElEuro y rublo ruso cotiza a 92.1934 RUB este viernes, 3 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,37% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.64%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de un leve aumento del 0.12%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.52%, es menor que la volatilidad anual del 14.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.