ElEuro y rublo ruso cotiza a 92.6829 RUB este jueves, 2 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,4% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.2%, mientras que en el último año su variación se ha mantenido estable, con un cambio del 0%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en su valor puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.44%, es menor que la volatilidad anual del 14.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.