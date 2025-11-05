Este miércoles, 5 de noviembre de 2025, el Euro y libra esterlina cotiza a 0.8815 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,03%.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.25%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 6.19%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar la sostenibilidad de este aumento en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 4.15%, es menor que la volatilidad anual del 4.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.