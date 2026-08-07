ElEuro y dólar cotiza a 1.1526 USD este viernes, 7 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,01% en relación con el último día.

En la última semana, el EUR/USD retrocedió -0.16% y en el último año acumula una caída de -0.81%, lo que sugiere una leve tendencia de depreciación del euro frente al dólar.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

En el día de hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia al alza, continuando con la recuperación que se observó en los días anteriores. Este patrón sugiere un incremento en la demanda y la confianza en la economía a corto plazo.

En contraste, la evolución de la cotización durante la última semana había sido más estable, lo que provocó cierta incertidumbre entre los inversores. Sin embargo, el cambio reciente podría indicar un giro favorable en las expectativas del mercado.

Este cambio positivo en la tendencia podría reflejar una mayor optimización económica y una respuesta favorable de los agentes económicos ante las políticas fiscales recientes.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.19%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 5.44%.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.