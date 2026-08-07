La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 7 de agosto de 2026 en México es de 17.19 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.20%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.22 pesos y un mínimo de 17.2 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización mostró una tendencia bajista: -0.71% en la última semana y -8.16% en el último año.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del dólar alternó al inicio y encadenó cuatro retrocesos al final; el saldo fue claramente bajista (7 caídas y 3 avances).

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.42%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este incremento constante sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría estar influenciado por factores económicos locales o internacionales.

Sin embargo, es importante considerar que esta alza podría ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores subyacentes será necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.