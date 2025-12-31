Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, elEuro y dólar cotiza a 1.1737 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,08%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.3%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.94%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este cambio sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

El análisis de esta tendencia indica que los factores económicos y políticos recientes han influido favorablemente en la percepción del dólar, lo que podría continuar impulsando su cotización en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.