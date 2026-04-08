En la sesión de apertura de este miércoles, 8 de abril de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1696 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,09% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 1.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.46%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los últimos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el mercado. En contraste, la tendencia de la cotización en días anteriores había sido más variable, lo que generaba incertidumbre entre los inversores. Sin embargo, el reciente comportamiento ascendente indica una posible estabilización en el valor del dólar, lo que podría influir en decisiones de inversión a corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 7.63%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.63%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.