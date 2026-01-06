En la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1736 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,18% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una leve disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.45%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

La estabilidad en el mercado también se ha visto reflejada en la confianza de los inversores, quienes parecen optimistas ante las proyecciones económicas. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.32%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.