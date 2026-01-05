En la sesión de apertura de este lunes, 5 de enero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1696 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.94%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este cambio sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos pueden estar influyendo en el comportamiento del dólar, lo que podría tener implicaciones significativas para los inversores y la economía en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.66%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.