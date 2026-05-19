Este martes, 19 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 18,97 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 170.558. Esta cifra refleja una variación del 0,34% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró predominio del avance (6 alzas y 4 caídas), con inicio fuerte, corrección de tres sesiones, rebote de dos, leve retroceso y cierre con dos subidas; tendencia alcista con volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 14.47%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.50%. Dado que 14.47% es menor que 29.50%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad anual, lo que indica menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.