Este miércoles, 17 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.979,48 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, el Euro retrocedió -0.31% y en el último año acumuló una caída de -14.37%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 30.55%, refleja un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 17.51%.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo bajista: predominaron los descensos sobre las subidas (6 vs 4), con repuntes intermitentes y cierre en alza.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 17 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3979.48 pesos colombianos, es de 397948 pesos; 200 euros cuestan 795896 pesos y 500 euros cuestan 1989740 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos y casas de cambio autorizados por la Superintendencia Financiera. Compara tasas y comisiones, evita cambistas informales y prefiere pagos electrónicos; guarda el comprobante.

Para vender, usa los mismos canales oficiales y lleva tu documento. Verifica la tasa final antes de entregar el dinero, desconfía de ofertas por fuera y reporta operaciones cuando corresponda.