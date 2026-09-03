En la última semana, la cotización entre Euro y libra esterlina subió 0.49%, pero en el último año registra una caída de -2.47%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto de debilidad anual.

En la sesión de apertura de este jueves, 3 de septiembre de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8601 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,1% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedadibra hoy refleja un aumento en su valor en comparación con los últimos días. Este patrón ascendente sugiere una creciente confianza en el mercado.

A lo largo de los últimos cuatro días, la tendencia ha mostrado una clara mejora, lo que indica un interés renovado por parte de los inversores. Este cambio podría estar impulsado por factores económicos que favorecen la estabilidad y el crecimiento de la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 2.66%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.22%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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