La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este martes, 7 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 20,88 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 164.442. Esta cifra refleja una variación del -0,24% en comparación con el día pasado.

Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días, con seis subidas y cuatro bajadas y sin días planos; sin embargo, las dos caídas finales moderaron el impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha experimentado una volatilidad del 18.21%, la cual es superior a su volatilidad anual del 14.79%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha sufrido muchas variaciones durante este periodo reciente. La diferencia entre estas cifras sugiere una mayor incertidumbre en el corto plazo en comparación con su desempeño más estable del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.