La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 9 de julio de 2026 es de 20,99 euros y documentan un total de 120.564 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,14%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una tendencia alcista moderada: 6 avances, 3 retrocesos y 1 día estable; fuerte impulso inicial, correcciones intermedias y cierre en descenso, con saldo neto positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 15.10%, superior a la volatilidad anual del 14.74%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este período.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.