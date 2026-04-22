Este miércoles, 22 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,9 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 255.180. Esta cifra refleja una variación del -0,15% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 4.89%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 16.91%. Esto indica que el comportamiento de la empresa en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas a nivel mundial y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao, España y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable. La empresa es conocida por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo uno de los líderes en energías renovables, especialmente en energía eólica. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético global.