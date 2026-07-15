En el inicio de la jornada del 15 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) se cotizan en el IBEX 35 a 21.10 euros por unidad. Este precio refleja un volumen de negociación de 304,789 acciones y una variación del -0.66% en relación con la jornada anterior, mostrando así el comportamiento del mercado en un contexto económico fluctuante.

Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días, con predominio de subidas, correcciones intermedias y un cierre débil que modera el impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 10.38%, mientras que su volatilidad anual es del 14.80%. Dado que el 10.38% es menor que el 14.80%, podemos concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en sus movimientos.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.