Este martes, 21 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 37,85 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 27.517. Esta cifra refleja una variación del 0,72% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia positiva al experimentar un aumento en cuatro ocasiones, seguido de una caída en seis días. A pesar de las fluctuaciones, la acción logró recuperarse al final del periodo, lo que sugiere una posible estabilidad futura. En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se ha situado en un 18.31%, lo que es menor que la volatilidad anual del 21.41%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su precio en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,53 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con una amplia base de clientes y una infraestructura robusta. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas medioambientales actuales.