Este 12 de enero de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 30.84 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 6,175 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.68% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero descenso en el valor de la compañía en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en seis ocasiones y una caída en tres, manteniéndose estable en una oportunidad. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque las caídas indican cierta volatilidad que podría ser relevante para los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 13.41%, lo que es menor que la volatilidad anual del 18.51%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 31,34 euros el y un mínimo de 30,73 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país.

Con una fuerte presencia en el mercado español y en otros países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.