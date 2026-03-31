La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este martes, 31 de marzo de 2026 es de 36,05 euros y fijan un total de 26.508 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,28%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo tres de aumento, mientras que dos días se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 16.64%, mientras que su volatilidad anual es del 21.32%. Dado que el 16.64% es menor que el 21.32%, esto indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 36,05 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.