En la apertura de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 14,27 euros y registran un volumen de 50187 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,18% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo cuatro de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta fluctuación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 20.72%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.02%. Esto indica que el comportamiento de Enagás es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la empresa ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su estabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,29 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.Además, Enagás se involucra en proyectos de sostenibilidad y energías renovables, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y la captura de carbono, posicionándose como un actor clave en la transición energética.