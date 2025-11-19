La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este miércoles, 19 de noviembre de 2025 es de 13,94 euros y documentan un total de 45.849 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,68%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 descensos y solo 4 aumentos. Esto indica una presión a la baja en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que no lograron revertir la tendencia general. La estabilidad en ciertos días sugiere que, aunque hay fluctuaciones, el mercado está experimentando incertidumbre respecto al futuro de la compañía.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 10.58%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 16.99%. Dado que el 10.58% es menor que el 16.99%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro del sector energético en Europa.