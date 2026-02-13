Este 13 de febrero de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.46 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 257,580 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.29% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector bancario español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 6 descensos y solo 2 aumentos, lo que indica una presión a la baja en el valor de sus acciones. Además, se ha mantenido estable en 2 ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la volatilidad. Esta situación podría reflejar preocupaciones del mercado sobre el desempeño futuro de la entidad. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 16.92%, mientras que su volatilidad anual es del 27.98%. Dado que 16.92% es menor que 27.98%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las 35 empresas más grandes de España. CaixaBank destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país.