En la apertura de mercados de este miércoles, 11 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,93 euros y registran un volumen de 191590 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,46% en comparación con el día de ayer. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto indica una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían sugerir intentos de recuperación. La estabilidad en ciertos días no ha sido suficiente para contrarrestar la tendencia general. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 27.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 27.93%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las 35 empresas más grandes de España. CaixaBank destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país.