Este 23 de diciembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.40 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 74,677 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.43% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el banco español en el mercado bursátil.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y una caída en 3, manteniéndose estable en 1. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, a pesar de algunas fluctuaciones. La mayoría de los días reflejan un crecimiento, lo que podría indicar confianza de los inversores en la entidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 10.24%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.25%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,41 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.