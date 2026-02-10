Este martes, 10 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 11,01 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 131.185. Esta cifra refleja una variación del 0,09% en comparación con el día pasado. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mixta, con un total de 4 días de aumento y 6 días de descenso. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes. La inestabilidad en el precio podría reflejar incertidumbres en el mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 26.58%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 27.91%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las 35 empresas más grandes de España. CaixaBank destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país.